В Турции начали действовать более жесткие условия карантина. В частности ввели комендантский час. Но с недавних пор туристам его разрешили не соблюдать.

В частности, начиная с выходных с 21 ноября. Об этом сообщает МВД Турции.

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Детали

Туристы теперь смогут перемещаться между городами, но на автомобиле. Главное условие – иметь с собой документы, подтверждающие бронирование отеля или хостела.

Иностранных туристов, временно находящихся в нашей стране, освободят от ограничений комендантского часа, которые будут действовать в выходные дни,

– заявили в МВД Турции.

Рестораны же в гостиницах будут работать для посетителей в обычном режиме. В аэропортах заведения не будут закрывать.

Что известно о новых ограничениях в Турции