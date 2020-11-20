Туристам в Турции можно не соблюдать комендантский час: что известно
В Турции начали действовать более жесткие условия карантина. В частности ввели комендантский час. Но с недавних пор туристам его разрешили не соблюдать.
В частности, начиная с выходных с 21 ноября. Об этом сообщает МВД Турции.
К теме В Турции вводят комендантский час: когда будут действовать ограничения
Детали
Туристы теперь смогут перемещаться между городами, но на автомобиле. Главное условие – иметь с собой документы, подтверждающие бронирование отеля или хостела.
Иностранных туристов, временно находящихся в нашей стране, освободят от ограничений комендантского часа, которые будут действовать в выходные дни,
– заявили в МВД Турции.
Рестораны же в гостиницах будут работать для посетителей в обычном режиме. В аэропортах заведения не будут закрывать.
Что известно о новых ограничениях в Турции
- Комендантский час объявил глава государства Реджеп Эрдоган 17 ноября.
- Он будет действовать на выходных с 20:00 до 10:00, а также расширили перечень тех, кого он будет касаться.
- Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10 утра до 8 вечера, бары и рестораны работают только на вынос.
- Кроме того, в Турции на часть семестра закрывают школы. А кинотеатры не будут работать до конца 2020 года.
Поделиться новостью