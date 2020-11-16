Путешественников, которые будут приезжать в Испанию, теперь будут штрафовать. Правительство страны ввело новые меры для стран, где есть высокий риск заболеть коронавирусом.

В частности, штраф получат те, у кого нет отрицательного ПЦР-теста. Об этом говорится в местном издании Europa Press.

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Кто и когда должен сдавать тест

Такие меры будут действовать до примерно 65 стран, по прилету из которых в Испанию необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус. Его надо сделать не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

В случае, если у путешественника по прибытию не будет результата ПЦР-теста, его оштрафуют до 6 тысяч евро. По словам министра иностранных дел Испании Аранчи Гонсалес Лайи, эти штрафы должны сдерживать людей не подвергать опасности других граждан.

В любое время пассажиру могут предложить подтвердить результаты теста. Документ должен быть оригиналом, написанным на испанском или английском языках, и может быть представлен в бумажном или электронном формате,

– сообщила она.

Новые правила предполагают, что авиакомпании и круизные компании несут ответственность за путешественников. Но министр иностранных дел настояла на том, чтобы они самостоятельно несли ответственность, платили штрафы, а тесты проходили уже на месте.

Как подготовиться к ПЦР-тестированию / инфографика 24 канала