В столице Туркменистана Ашхабаде установили 15-метровый памятник собаке породы алабай с позолотой. Это любимая порода собак туркменского президента-диктатора Гурбангулы Бердымухамедова.

Весь памятник высотой 15 метров – это 9-метровый пьедестал с 6-метровой позолоченной статуей собаки. Об этом сообщает государственное издание "Туркменистан сегодня".

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На один постамент кругом встроили экран, на котором транслируют различные видео собак этой породы. С инициативой об установлении такого памятника выступил сам туркменский президент.

Следует проявить уважение к неслыханной смелости и большому усердию этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа,

– пояснил Гурбангулы Бердымухамедов.



Памятник собаке алабай в Ашхабаде / Фото "Туркменистан сегодня"

Он сам лично спроектував этот памятник. Бердымухамедов является большим ценителем этой породы собак. Ранее он даже написал книгу "Туркменский алабай». Такое же название получил и памятник.

Ключевым международным партнером Туркменистана является Россия. Поэтому Владимир Путин и Дмитрий Медведев ранее уже удостоились получить щенков алабаев в подарок от туркменского лидера.

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