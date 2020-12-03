Туристических операторов обязали указывать цены на услуги в гривнах, то есть без использования "собственных курсов валют". Реализовать требования законодательства относительно рекламы цен туров операторы должны до 12 декабря.

О новых требованиях к формату цен на туристические услуги сообщил в фейсбуке руководитель Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий.

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У туристических операторов есть 10 дней (до 12 декабря – 24 канал) на то, чтобы изменить и привести к требованиям конкурентного законодательства рекламу цен своих туров на сайтах и информировать потребителей способом, который не будет вводить в заблуждение,

– написал Хмельницкий.

По решению временной админколлегии АМКУ они будут иметь право указывать на официальных сайтах цены только в гривне без так называемого "собственного курса валют".

По словам Хмельницкого, расследование показало, что реклама туров "в долларах" на самом деле вводит клиентов в заблуждение из-за непрозрачных правил определения туроператорами "собственного курса валют".

Поэтому если туроператоры не будут указывать все цены в гривнах, то вынуждены будут заплатить штраф.