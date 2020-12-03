Без "собственного курса валют": теперь туроператоры обязаны указывать цены только в гривнах
Туристических операторов обязали указывать цены на услуги в гривнах, то есть без использования "собственных курсов валют". Реализовать требования законодательства относительно рекламы цен туров операторы должны до 12 декабря.
О новых требованиях к формату цен на туристические услуги сообщил в фейсбуке руководитель Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий.
Читайте также Когда мир снова станет открытым для туристов и путешественников: прогноз ООН
У туристических операторов есть 10 дней (до 12 декабря – 24 канал) на то, чтобы изменить и привести к требованиям конкурентного законодательства рекламу цен своих туров на сайтах и информировать потребителей способом, который не будет вводить в заблуждение,
– написал Хмельницкий.
По решению временной админколлегии АМКУ они будут иметь право указывать на официальных сайтах цены только в гривне без так называемого "собственного курса валют".
По словам Хмельницкого, расследование показало, что реклама туров "в долларах" на самом деле вводит клиентов в заблуждение из-за непрозрачных правил определения туроператорами "собственного курса валют".
Поэтому если туроператоры не будут указывать все цены в гривнах, то вынуждены будут заплатить штраф.
Что такое туроператор?Это крупная туристическая компания, которая не работает с туристами напрямую, а через турагентство. Именно туроператор подписывает контракты с авиакомпаниями и отелями, договаривается о сотрудничестве со стороной, которая встретит туристов на отдыхе. Между тем турагентства – это более мелкие участники туристической сферы, которые непосредственно работают с туристами.
Поделиться новостью