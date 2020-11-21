Твиттер планирует передать официальный аккаунт президента США POTUS избранному главе США Джо Байдену в день инаугурации. Это сделают, даже если Трамп не признает результаты выборов.

Да, твиттер готовится передать официальную страницу Байдену 20 января 2021 года. Об этом заявил представитель твиттера, сообщает The New York Post.

Кстати Советник Трампа пообещал "профессиональную передачу власти" Байдену

По словам представителя, как и раньше, процесс будут осуществлять, сотрудничая с Национальным управлением архивов и документации.

Другие правительственные аккаунты, в частности, VP, FLOTUS, whitehouse также передадут администрации Байдена.

В то же время имеющиеся твиты администрации Трампа заархивируют.

Выборы в США: коротко

По предварительным результатам выборов президента США, Байден набрал 290 голосов выборщиков, – Трамп – 214.

После объявления результатов, международное сообщество поздравило демократа. В то же время Трамп отметил, что выборы – сфальсифицированы.

Республиканец подал иски в суд о пересчете голосов в ряде штатов.



Предварительные результаты выборов США / Инфографика 24 канала