Пользователи соцсетей распространяют видео с мужчиной, который заблокировал проезд автобуса в Запорожье. Дело в том, что ему не хватило места в транспорте, поскольку в городе ввели лимит для проезда пассажиров из-за угрозы COVID-19.

"Лишнего пассажира" это настолько разозлило, что он решил устроить нечто похожее на одиночный протест. Видеоролик с инцидентом распространяют в местных телеграм-каналах.

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Так, мужчина перекрыл движение автобуса. Он встал перед транспортным средством и просто не давал ему ехать. Инцидент произошел возле автобуса №39.

В то же время мужчина успевал продолжить спор с водителем и другими пассажирами. Как долго он протестовал и чем закончился протест, неизвестно.

В Запорожье мужчина заблокировал движение автобуса: ВИДЕО

Заметим, что в сети отметили сходство между протестом мужчины и кадром из культовой ленты "Властелин колец". Перед автобусом разъяренный мужчина стоит так же решительно, как маг Гэндальф и всем своим видом показывает: автобус не проедет дальше.