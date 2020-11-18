В Словакии 17 ноября тысячи людей устроили протест. Люди не согласны с введением некоторых карантинных ограничений.

Что требовали протестующие

В Братиславе митингующие выступали против масочного режима и ограничений проведения собраний. Об этом сообщает dennikn.

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Люди скандировали "Верните нашу свободу!". Кроме того, демонстранты осуждали политичку главы правительства Словакии Игоря Матовича. По подсчетам, на улицы столицы вышли около 10 тысяч человек.

Возле протестующих караулили силовики.

Отметим! Протесты устроили на годовщину Бархатной революции. В этот день в 1989 году мирным путем свергли коммунистический режим в Чехословакии.

Коронавирус в Словакии: статистика

С начала пандемии в Словакии COVID-19 заболели более 88 тысяч человек.

Выздоровели более 33 тысяч, а умерли от осложнений болезни – 557.

Кстати, в Словакии проводят массовое тестирование населения на коронавирус. Накануне протестовали около 1,5 миллиона человек.

Тестирование – бесплатное. Его проводят, чтобы остановить 2 волну коронавируса.

Смотрите видео протестов в Словакии: