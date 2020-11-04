Дональд Трамп заявил о своей победе по результатам соответствующей внутренней социологии и экзитполов собственного штаба. Однако со стратегической точки зрения это лишь упредительный шаг, ведь у Джо Байдена уже готовят 500 или 600 юристов, чтобы оспорить результат.

Поэтому Трамп как бы повышает ставки и мобилизует свои сторонников к протестам, которые в соответствующей ситуации не исключены. Об этом в эфире 24 канала заявил исследователь Института Джона Хопкинса в Вашингтоне Николай Воробьев.

Обратите внимание Мы верим, что на пути к победе, – Байден выступил с официальным заявлением

Согласно избирателям, Байден действительно побеждает, однако ему пока далеко до 270 голосов, отметил эксперт. По его словам, сейчас главный поединок развернулся в так называемых переходных штатах.

Есть красные и синие штаты, которые традиционно голосуют либо за демократов, либо за республиканцев. Однако есть и переходные – такие как Флорида, Пенсильвания или Северная Каролина, за которые сейчас идет борьба,

– рассказал Николай Воробьев.

Преимущество Байдена

Он отметил, что большинство штатов за Трампа, однако у Байдена есть преимущество в тех штатах, которые традиционно голосуют за демократов. За демократов постоянно голосует Калифорния, где победа может дать Байдену 55 голосов, то есть это фактически 5 часть от того, что ему нужно, отметил Воробьев.

"В то же время Трамп уже превентивно начинает готовиться к следующему противостоянию, ситуация может решаться даже в Верховном суде. Противостояние будет продолжаться и после этапа подсчета голосов", – подчеркнул исследователь.

Трамп о "крупном мошенничестве"

Согласно словам Николая Воробьева, слова Дональда Трампа о "крупном мошенничестве" касаются количества граждан, голосовавших по почте. Были даже дебаты по поводу почтового сервиса, ведь это государственная структура, которая финансировалась из бюджета, Трамп из-за этого даже угрожал уменьшить финансирование почты, сообщил эксперт.

Вероятно, кандидат в президенты США имел в виду соответствующие манипуляции с вбросами тех, кто хочет победы демократов. Однако это преувеличение, ведь такая манипуляция несет серьезные последствия и это нельзя сделать незаметно,

– сообщил исследователь Института Джона Хопкинса.

В то же время он отметил, что ситуация в США наиболее турбулентная за последние 60 лет. Поэтому в любом случае победитель президентских выборов будет заниматься внутренними проблемами, подчеркнул Николай Воробьев.