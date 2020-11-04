В Вашингтоне, вблизи Белого дома неизвестные совершили нападение с ножом на людей. В результате инцидента есть 4 пострадавших.

Нападение произошло в столице США – Вашингтоне – в ночь на 4 ноября, сообщает NBC со ссылкой на местную полицию.

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Пострадали 1 женщина и 3 мужчин. Они получили ранения в результате конфликта с тремя подозреваемыми. Пострадавших с травмами легкой и средней тяжести госпитализировали. Полиция округа Колумбия заявила, что жертвы признали себя членами ультраправой группы, которая поддерживает Дональда Трампа.

Полицейские объявили в розыск подозреваемых – 2 мужчин и 1 женщину.

К слову, в целом ситуация в США после выборов стабильная. Акции протеста прошли в Сиэтле, Вашингтоне, Портленде и других городах. Больше об этом читайте по ссылке.

Обратите внимание! В США 3 ноября состоялось официальное голосование на выборах президента. Во всех штатах уже закрылись избирательные участки. Джо Байден заявил, что верит в собственную победу. Дональд Трамп тоже уверен в победе, в частности в ключевых штатах, несмотря на то, что всех официальных результатов голосования еще нет. Пока обнародовали данные 41 из 50 штатов. Согласно им, у Байдена 224 голоса, у Трампа – 213.