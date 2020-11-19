В Чехии продлили режим чрезвычайного положения: какова ситуация с COVID-19 в стране
В Чехии парламент страны проголосовал за продление чрезвычайного положения. Конечный срок действия ограничений изменили с 20 ноября на 12 декабря.
Чрезвычайное положение будет действовать до 12 декабря
Стоит ли идти на такой шаг, парламентарии обсуждали около 8 часов. Об этом информирует Expats.
Интересно Правила одинаковы для всех: за что составили админпротокол на экс-президента Чехии
Политики пришли к выводу, что строгие ограничения, которые ввели в октябре, таки помогли улучшить ситуацию с COVID-19.
Чешские власти пока не сообщают, когда в стране могут ослабить карантин. Ограничения по передвижению и общение будут действовать в рождественский период.
В стране ввели ночной комендантский час
Отметим что, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, в Чехии в конце октября ввели ночной комендантский час – с 21:00 до 5:00.
Какова ситуация с коронавирусом в Чехии
По состоянию на 19 ноября в Чехии диагностировали более 475 тысяч случаев коронавируса. От вируса умерли более 6700 человек. Выздоровели более 367 тысяч.
Поделиться новостью