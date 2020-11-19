В Чехии парламент страны проголосовал за продление чрезвычайного положения. Конечный срок действия ограничений изменили с 20 ноября на 12 декабря.

Чрезвычайное положение будет действовать до 12 декабря

Стоит ли идти на такой шаг, парламентарии обсуждали около 8 часов. Об этом информирует Expats.

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Политики пришли к выводу, что строгие ограничения, которые ввели в октябре, таки помогли улучшить ситуацию с COVID-19.

Чешские власти пока не сообщают, когда в стране могут ослабить карантин. Ограничения по передвижению и общение будут действовать в рождественский период.

В стране ввели ночной комендантский час

Отметим что, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, в Чехии в конце октября ввели ночной комендантский час – с 21:00 до 5:00.

Обратите внимание! Впервые из-за пандемии коронавируса чрезвычайное положение в Чехии объявили 12 марта. С тех пор его дважды продлевали.

Какова ситуация с коронавирусом в Чехии

По состоянию на 19 ноября в Чехии диагностировали более 475 тысяч случаев коронавируса. От вируса умерли более 6700 человек. Выздоровели более 367 тысяч.