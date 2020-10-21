Президент США Дональд Трамп имеет счет в китайском банке. Этот счет открыли для нужд компании Trump International Hotels Management. Это при том, что Трамп неоднократно заявлял, что совместный с Китаем бизнес необходимо искоренить из американской экономики.

Для чего компания Трампа открыла счет в Китае

За 2013 – 2015 годы компания Трампа уплатила в бюджет Китая 188 561 долларов. Об этом говорится в сообщении New York Times со ссылкой на декларации президента США.

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Юрист Trump Organization Алан Гартен уже отреагировал на сообщение. Он подчеркнул, что счет в китайском банке открыли исключительно для уплаты местных налогов. Тогда компания Трампа изучала возможности сделок с отелями в Азии.

Хотя банковский счет остается открытым, его никогда не использовали ни для каких других целей. С 2015 года офис (в Китае – 24 канал) не является активным,

– подчеркнул Гартен.

Кроме того, Трамп имеет также открытые счета в Ирландии и Великобритании.

Что Трамп говорил о бизнесе в Китае