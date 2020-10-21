Трамп выступал против Китая, но имеет счет в китайском банке
Президент США Дональд Трамп имеет счет в китайском банке. Этот счет открыли для нужд компании Trump International Hotels Management. Это при том, что Трамп неоднократно заявлял, что совместный с Китаем бизнес необходимо искоренить из американской экономики.
Для чего компания Трампа открыла счет в Китае
За 2013 – 2015 годы компания Трампа уплатила в бюджет Китая 188 561 долларов. Об этом говорится в сообщении New York Times со ссылкой на декларации президента США.
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Юрист Trump Organization Алан Гартен уже отреагировал на сообщение. Он подчеркнул, что счет в китайском банке открыли исключительно для уплаты местных налогов. Тогда компания Трампа изучала возможности сделок с отелями в Азии.
Хотя банковский счет остается открытым, его никогда не использовали ни для каких других целей. С 2015 года офис (в Китае – 24 канал) не является активным,
– подчеркнул Гартен.
Кроме того, Трамп имеет также открытые счета в Ирландии и Великобритании.
Что Трамп говорил о бизнесе в Китае
- Трамп ранее решительно осуждал своего главного конкурента на выборах президента США в 2020 году Джо Байдена за то, что его сын Гантер входил в совет директоров китайской компании BHR.
- Кроме того, Трамп выступал против американо-китайского бизнеса. Компаниям США, сотрудничающим с Китаем, Трамп угрожал лишением государственных контрактов.
- Президент США подчеркивал, что настало время избавиться от зависимости от Китая.