Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг получил положительный результат теста на COVID-19. Он находится на домашнем карантине.

Пока у политика нет симптомов коронавируса. Об этом сообщил австрийский телерадиовещатель ORF со ссылкой на пресс-секретаря министра.

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Главе МИД сообщили о результате теста 16 октября, сразу после этого работников ведомства и лиц, с которыми контактировал министр – отправили на домашнюю изоляцию. Кроме того, соответствующие лица и все члены правительства пройдут тест на COVID-19 в качестве меры предосторожности.

Ближайшие визиты главы МИД Австрии за границу, в том числе в Лондон и в Копенгаген – отменили из-за инфицирования. Также не состоятся запланированные поездки Шалленберга в Грецию и Кипр.

Предположения о заражении

Согласно предположению пресс-секретаря главы МИД Австрии, Шалленберг мог заразиться вирусом 12 октября во время участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Впоследствии он участвовал в Совете министров и в пленарном заседании Национального совета Австрии.

Справка. По состоянию на 17 октября 2020 года в Австрии обнаружили COVID-19 у 61 387 человек. Выздоровели 47 618 человек, умерли – 882.