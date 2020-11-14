У главы Минздрава Степанова – коронавирус
Министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на коронавирус. Сейчас чиновник находится на самоизоляции.
Степанов находится дома на изоляции
Степанов отметил, что придерживался всех противоэпидемических мероприятий, однако COVID-19 все-таки подхватил. О своем инфицировании Степанов сообщил в видео, которое обнародовал в сети Фейсбук.
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Сейчас нахожусь на самоизоляции, дома. Работаю дистанционно, ежедневные брифинги провожу отсюда же,
– отметил министр.
Министр призвал украинцев быть осторожными, соблюдать карантинные требования и избегать скопления людей.
Коронавирус в высшем руководстве страны
- На СOVID-19 в Украине сейчас болеют президент Владимир Зеленский, а также председатель Офиса Президента Андрей Ермак. Они находятся в больнице "Феофания".
- Также болезнь диагностировали у спикера Дмитрия Разумкова и вице-спикера Руслана Стефанчука.
- Заболел вице-премьер Алексей Резников, а также глава Минфина Сергей Марченко. Уже выздоровел министр обороны Андрей Таран.
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