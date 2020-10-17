Более 5 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения в Украине незаконно вывели в частную собственность за прошедшие почти 30 лет. Госгеокадастр расследует, кто и как это сделал, а в 2021 году обещает обнародовать эти данные.

Об этом говорил руководитель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) Роман Лещенко в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 17 октября, пишет 24 канал.

По его словам, по состоянию на 16 октября более 300 уголовных производств о незаконной приватизации земель переданы правоохранительным органам.

Напомним Зеленский подписал указ о передаче земли в коммунальную собственность

"Точно могу сказать на всю страну: более 5 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности выведены в частную собственность через механизмы так называемой бесплатной приватизации", – заявил Лещенко.

Сейчас, как говорит глава Госгеокадастра, служба формирует электронный реестр, оцифровывает документы, а в 2021 году обнародует информацию обо всех.

Мы покажем всех – регистрацию, когда получили и были на должности, на кого оформляли, на кого из членов своей семьи, покажем 5-месячных детей, на которых оформляли, их кумовьев-братьев-сестер,

– заверил Лещенко.

Самое главное же то, что публичными станут "сетки сложившихся латифундий в частной собственности" – по сотне тысяч гектаров земли на территории Украины.

А также и приватизированные участки, где "по странному стечению обстоятельств" оказались нефтегазовые месторождения, залежи лития или янтаря.

Роман Лещенко заверил: массивы документов уже сформированы. Например, в Винницкой области с 2014 года вывели более 80 тысяч гектаров в частные руки пяти семей, связанных между собой.

К слову, Лещенко в июле 2020 уже делал подобное заявление: мол, тысячи гектаров лучших земель Украины были разграблены, идет процесс уложения реестра, и страна будет знать своих "героев".

Добавим, что по данным Всемирного банка, еще 8 миллионов гектаров сельскохозяйственной земли в Украине находятся "в тени", из-за чего государство недополучает миллиарды гривен налогов.