Житель Харькова участвовал в войне на Донбассе на стороне российских оккупантов с 2015 года. Он, по данным следствия, возглавлял отделение одного из террористических полков "ЛНР".

Уже после своего увольнения из рядов боевиков он спокойно поселился в родном Харькове. И даже устроился на работу, хотя и подпольно. Об этом сообщили в пресс-служба СБУ.

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Сейчас его держат под стражей и подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.



Террориста "ЛНР" задержали бойцы "Альфы" / Фото пресс-службы СБУ

Работал снайпером

По данным следователей, подозреваемый с 2015 года командовал отделением "6 отдельного механизированного казачьего полка имени Платова", а затем перешел на службу в разведывательную роту оккупантов. Как установили правоохранители, мужчина прошел снайперскую подготовку и вел прицельные обстрелы позиций ВСУ возле Золотого.

Погиб ли кто-то от пули коллаборанта, в спецслужбе не объяснили.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.



Террорист может провести 10 лет за решеткой, если его не обменяют / Фото пресс-службы СБУ