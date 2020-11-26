Возле Канарских островов перевернулось судно с мигрантами: много погибших – фото
Вблизи берегов Лансароте, одного из Канарских островов, затонула шлюпка, перевозившая африканских мигрантов. По меньшей мере 8 человек погибли, 27 – удалось вытащить из воды.
Инцидент произошел возле берегов острова Лансароте, недалеко от побережья Западной Африки, находящегося под управлением Испании. Об этом сообщает "Синьхуа".
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Там утонула лодка, перевозившая африканских мигрантов.
Местные аварийные службы подтвердили, что 27 человек удалось спасти. Однако по меньшей мере 8 человек погибли.
Спасательная операция еще продолжается, поскольку остается вероятность найти живых.
Трагедия произошла после того, как 24 ноября более 300 мигрантов прибыли на нескольких малых судах и шлюпках на Канарские острова с побережья Северной Африки.
Возле Канарских островов затонуло судно с мигрантами: есть жертвы / Фото RTE
Трагический инцидент произошел возле острова Лансароте: смотрите карту
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