Вблизи берегов Лансароте, одного из Канарских островов, затонула шлюпка, перевозившая африканских мигрантов. По меньшей мере 8 человек погибли, 27 – удалось вытащить из воды.

Инцидент произошел возле берегов острова Лансароте, недалеко от побережья Западной Африки, находящегося под управлением Испании. Об этом сообщает "Синьхуа".

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Там утонула лодка, перевозившая африканских мигрантов.

Местные аварийные службы подтвердили, что 27 человек удалось спасти. Однако по меньшей мере 8 человек погибли.

Спасательная операция еще продолжается, поскольку остается вероятность найти живых.

Трагедия произошла после того, как 24 ноября более 300 мигрантов прибыли на нескольких малых судах и шлюпках на Канарские острова с побережья Северной Африки.

Справка. По подсчетам испанских СМИ, только в течение 2020 года на Канарских островах высадились более 18 тысяч незаконных мигрантов.



Возле Канарских островов затонуло судно с мигрантами: есть жертвы / Фото RTE

Трагический инцидент произошел возле острова Лансароте: смотрите карту