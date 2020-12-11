Состояние Кернеса значительно ухудшилось, у него полностью отказала вторая почка, – СМИ
Состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который до сих пор находится на лечении за границей, якобы значительно ухудшилось. Сейчас он находится на полном диализе, из-за отказа двух почек.
Только на следующей неделе станет ясно, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков. Об этом рассказал бизнесмен Павел Фукс в комментарии "Стране".
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Он отметил, что состояние Кернеса заметно ухудшилось.
У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе,
– подчеркнул он.
Ранее Фукс прогнозировал, что Кернес может вернуться в Харьков до 30 декабря.
Что известно о состоянии Геннадия Кернеса: коротко
- Мэр Харькова не появлялся на публике с конца августа.
- В сентябре у него подтвердили COVID-19 и двустороннее воспаление легких. Сначала он лечился в Харькове, а затем его перевезли в Берлин.
- Лечится Кернес в немецкой клинике "Шарите".
- В начале октября бизнес и товарищ Кернеса Фукс сообщил, что он получил отрицательный тест на коронавирус.
- В то же время пока Кернес лечится за границей, его третий раз избрали городским головой Харькова.
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- 5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что мэр вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию горсовета. 9 декабря Харьковский горсовет провел заседание, на котором избрали заместителя мэра Игоря Терехова секретарем горсовета.
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