Состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который до сих пор находится на лечении за границей, якобы значительно ухудшилось. Сейчас он находится на полном диализе, из-за отказа двух почек.

Только на следующей неделе станет ясно, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков. Об этом рассказал бизнесмен Павел Фукс в комментарии "Стране". Ранее Кернес так и не появился на заседании горсовета: кого избрали секретарем Он отметил, что состояние Кернеса заметно ухудшилось. У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе,

– подчеркнул он. Ранее Фукс прогнозировал, что Кернес может вернуться в Харьков до 30 декабря. Что известно о состоянии Геннадия Кернеса: коротко Мэр Харькова не появлялся на публике с конца августа.

В сентябре у него подтвердили COVID-19 и двустороннее воспаление легких. Сначала он лечился в Харькове, а затем его перевезли в Берлин.

Лечится Кернес в немецкой клинике "Шарите".

В начале октября бизнес и товарищ Кернеса Фукс сообщил, что он получил отрицательный тест на коронавирус.

В то же время пока Кернес лечится за границей, его третий раз избрали городским головой Харькова. Мнение Пренебрежение к избирателям и ухудшение состояния здоровья: законно ли Кернес стал мэром 5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что мэр вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию горсовета. 9 декабря Харьковский горсовет провел заседание, на котором избрали заместителя мэра Игоря Терехова секретарем горсовета.