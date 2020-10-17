Возле Киева столкнулись сразу 4 автомобиля: есть погибшие – жуткое видео 18+
Недалеко от Киева 17 октября произошло масштабное ДТП. На трассе столкнулись сразу 4 автомобиля. По предварительной информации, есть погибшие.
Что известно о ДТП
Авария произошла на дороге, ведущей из Академгородка в Ирпень. Об этом 24 каналу сообщили в полиции Киева.
Читайте также Работница прокуратуры Киева сбила на переходе 11-летнюю школьницу: фото
Известно, что есть погибшие. В телеграм-канале "Киев Оперативный" опубликовали видео, которое сняли очевидцы с места аварии. На нем видно, что несколько машин слетели с трассы. Автомобили вдребезги разбиты. Детали автомобилей разбросало по дороге. Вокруг также лежат тела людей.
На месте стоят несколько машин полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Заметим, 11 октября в Киеве произошла авария на бульваре Леси Украинки. Как утверждали свидетели, к ДТП привела "игра в шашки" – уличные гонки нескольких машин.
Масштабное ДТП на Киевщине, видео 18+: