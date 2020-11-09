На КПВВ "Каланчак" при попытке выезда на временно оккупированную территорию Крыма 7 ноября задержали украинца. Он систематически помогал оккупационным правоохранителям во время задержания крымчан по делу "Хизб ут-Тахрир".

В чем подозревают мужчину

Подозреваемый сотрудничал с оккупантами по меньшей мере с 26 марта 2019 года. Он обеспечивал их транспортом для проведения незаконных обысков в домах крымских татар и для конвоирования задержанных в СИЗО. Об этом сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя.

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Что известно о задержанном украинце

Подозреваемый с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз". После оккупации Крыма Россией в 2014 году мужчина остался работать на предприятии, хотя его захватила оккупационная власть.

Как сообщает "Украинская правда", подозреваемый – Федорян Николай Аурелович. До 2011 года он проходил службу на руководящих должностях в органах МВД Украины. В 2011 уволился в запас с должности заместителя начальника МВД Крыма.

Украинца задержали возле Крыма из-за сотрудничества с оккупантами

Что грозит мужчине

Прокуратура сообщила о подозрении украинцу в совершении государственной измены, путем предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Его уже задержали правоохранители. Вскоре суд изберет для мужчины меру пресечения. Украинцу грозит заключение на срок от 12 до 15 лет.

Подозреваемый предоставил транспорт оккупантам для задержания крымских татар