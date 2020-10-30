Украинцы 30 октября собрались под зданием Конституционного Суда в знак протеста против скандального решения, которое фактически отменяет наказание чиновников за ложное декларирование. В целом акция прошла мирно, но в конце начались жесткие задержания.

Инцидент произошел в 300 метрах от КСУ сразу после акции. Об этом сообщает активист Автомайдана и исполнительный директор общественной организации Центр развития городов Алексей Гриценко в фейсбуке.

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По его словам, несколько человек в штатском напали на прохожих и начали их избивать.

Этих людей повезли в Голосеевский участок, а тех, кто крутил руки, без объяснений просто отпустили. Одного парня просто затащили в подъезд и там били. Документы и никаких объяснений вообще не предоставили,

– написал Гриценко.

Украинский журналист Руслан Горовой тоже стал свидетелем этих событий. Он отметил, что на улице Саксаганского пять человек пытались задержать двоих парней и девушку, которые шли с митинга под КСУ. Случайные прохожие вмешались и разогнали неизвестных парней.

"Один остался, назвавшись сотрудником уголовного розыска, однако документы никому не показал. Один из парней, которых крутили, даже был в наручниках, которые "оставили" пропавшие. Вызвали полицию. Приехал автобус спецназовцев из-под КС. Юношей снова скрутили, забросили в автобус со словами "в райотделе разберемся", – объяснил Горовой.

Возле КСУ произошли задержания: смотрите видео

Что известно об акции под КСУ 30 октября

Под зданием Конституционного Суда Украины 30 октября состоялся протест. Люди митинговали из-за решения КСУ об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников.

На протесте собрались сотни людей, среди них известные активисты и депутаты. Митингующие принесли с собой плакаты с различными лозунгами и файеры.

К участникам акции так никто и не вышел из Конституционного Суда, поэтому активисты подходили все ближе к воротам учреждения, чтобы попасть внутрь, и бросали дымовые шашки. Входную дверь суда заблокировали правоохранители.

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