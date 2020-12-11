В Лондоне 11 декабря произошло жуткое ДТП. Автомобиль влетел в толпу прохожих, а затем врезался в дерево.

Под колеса авто попали не менее 5 человек. Все они находились на тротуаре в момент ДТП. Об этом сообщает DailyMail.

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По информации издания, несколько человек получили серьезные травмы. Скорые помощи уже транспортировали их в ближайшие медицинские центры.

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