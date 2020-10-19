У председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука вызывающе прокомментировали решение издательства VIVAT подавать на апелляцию по запрету тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Накануне суд обязал изъять из произведения некоторые отрывки о Медведчуке.

Что говорят у Медведчука

Суд удовлетворил иск именно в той части, которая была важной для Медведчука. Об этом заявил пресс-секретарь председателя политсовета ОПЗЖ Олег Бабанин, сообщает Hromadske.

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По словам Бабанина, высказывания, которых касается иск, были лживыми. Кроме того, пресс-секретарь утверждает, что Кипиани не первый раз выполняет заказы в отношении Медведчука.

Кипиани проиграл один суд, а мы ему дадим возможность проиграть еще один,

– убеждает Бабанин.

Что говорит Кипиани

Автор книги в видеообращении отметил, что Медведчук подал в суд не на него, а на движение сопротивления в Советском Союзе.

Он в лучших традициях советского КГБизма клеймит не только книгу, в которой о нем что-то написано, он поднимает само движение сопротивления, отчаянность, смелость и достоинство людей,

– подчеркнул Кипиани.

По словам журналиста, Медведчук подает в суд на источник, через который суд узнал, что Стус был осужден.

Какое решение принял суд по делу о книге Кипиани

19 октября Дарницкий райсуд запретил распространение тиража книги "Дело Василия Стуса". Кроме того, суд обязал издательство VIVAT изъять некоторые отрывки из книги, где упоминается Медведчук. Например:

"Была ли возможность у Стуса избрать "меньшее зло". Однако является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук";

"Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным, "заслуживают наказания";

Если же издательство удалит эти фрагменты, то книгу можно будет продавать. Однако в VIVAT не согласны с решением суда и будут подавать на апелляцию.

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