Дадим возможность проиграть: у Медведчука вызывающе прокомментировали апелляцию по книге о Стусе
У председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука вызывающе прокомментировали решение издательства VIVAT подавать на апелляцию по запрету тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Накануне суд обязал изъять из произведения некоторые отрывки о Медведчуке.
Что говорят у Медведчука
Суд удовлетворил иск именно в той части, которая была важной для Медведчука. Об этом заявил пресс-секретарь председателя политсовета ОПЗЖ Олег Бабанин, сообщает Hromadske.
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По словам Бабанина, высказывания, которых касается иск, были лживыми. Кроме того, пресс-секретарь утверждает, что Кипиани не первый раз выполняет заказы в отношении Медведчука.
Кипиани проиграл один суд, а мы ему дадим возможность проиграть еще один,
– убеждает Бабанин.
Что говорит Кипиани
Автор книги в видеообращении отметил, что Медведчук подал в суд не на него, а на движение сопротивления в Советском Союзе.
Он в лучших традициях советского КГБизма клеймит не только книгу, в которой о нем что-то написано, он поднимает само движение сопротивления, отчаянность, смелость и достоинство людей,
– подчеркнул Кипиани.
По словам журналиста, Медведчук подает в суд на источник, через который суд узнал, что Стус был осужден.
Какое решение принял суд по делу о книге Кипиани
19 октября Дарницкий райсуд запретил распространение тиража книги "Дело Василия Стуса". Кроме того, суд обязал издательство VIVAT изъять некоторые отрывки из книги, где упоминается Медведчук. Например:
- "Была ли возможность у Стуса избрать "меньшее зло". Однако является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук";
- "Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным, "заслуживают наказания";
Если же издательство удалит эти фрагменты, то книгу можно будет продавать. Однако в VIVAT не согласны с решением суда и будут подавать на апелляцию.
Дело Медведчука против Кипиани: что известно
- Дело тянется с 2019 года.
- Книга Кипиани вышла в свет в мае 2019 года. В ней автор объяснил, почему, за что и как судили Стуса.
- Медведчук же был адвокатом Стуса. Его как госзащитника обвиняют в нарушении адвокатской этики во время суда, однако он этого не признает.
- После выхода книги Медведчук заявил, что будет просить суд запретить распространение произведения, потому что там якобы есть "высказывания, которые не соответствуют действительности".