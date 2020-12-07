В Боснии и Герцоговине Абдуллах Ильязович стал самым молодым и, похоже, "честным" избранным депутатом Совета округа Брчко. Правда, прошлое у него сомнительное – 3 года назад его обвинили в торговле наркотиками.

На выборах Ильязович получил 801 (31,86%) голос. Это позволило ему победить в голосовании и стать депутатом, пишет Bljesak.Info.

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Особое внимание этот кандидат привлек к себе после того, как в соцсетях напомнили, что около 3 лет назад Ильязовича осудили за торговлю наркотиками. В конце концов, он сам не стал это отрицать. Более того – благодаря криминальному прошлому придумал себе оригинальный слоган:

У меня грамм всегда был граммом. Уважение превыше всего.

Абдуллах Ильязович баллотировался от партии "Народ и справедливость" и был под 4 номером в ее списке. Ему всего 25 лет.



Абдуллах Ильязович баллотировался от партии "Народ и справедливость" / Фото onlytechno.net

"Знаю, что я попал в ситуацию, и от этого не убежать. Я верю, что смогу показать, что человек, когда вокруг него настоящие люди, сможет сделать что-то, что было немыслимо еще 3 года назад", – прокомментировал свое прошлое и планы на будущее новоизбранный депутат.