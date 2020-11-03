По состоянию на утро 3 ноября жертвами теракта в Вене стали 4 человека, по меньшей мере 18 – получили ранения. Вблизи места теракта в столице Австрии находились 4 украинских студентов.

Детали о теракте, который произошел вечером 2 ноября в Вене, сообщил в эфире 24 канала посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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Он отметил, что по состоянию на утро вторника, 3 ноября, известно о 4 погибших. Информации об их гражданстве пока нет.

В зоне теракта, в одном из кафе было четверо украинских студентов,

– сообщил Щерба.

По словам посла, украинцы не пострадали – с ними все хорошо.

Что говорят в МИД Украины

Там отметили, что Посольство Украины в Австрии проверяет, на самом ли деле среди пострадавших и погибших нет граждан Украины.

"Советуем всем украинским гражданам, которые находятся в Вене, не выходить из дома без крайней необходимости и не посещать центральные районы города", – сказали в МИД.

Также добавили, что в случае, если украинцы попали в чрезвычайную ситуацию, необходимо звонить на горячую линию посольства: +431479717252.

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