Возле места теракта в Вене были украинские студенты: что известно
По состоянию на утро 3 ноября жертвами теракта в Вене стали 4 человека, по меньшей мере 18 – получили ранения. Вблизи места теракта в столице Австрии находились 4 украинских студентов.
Детали о теракте, который произошел вечером 2 ноября в Вене, сообщил в эфире 24 канала посол Украины в Австрии Александр Щерба.
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Он отметил, что по состоянию на утро вторника, 3 ноября, известно о 4 погибших. Информации об их гражданстве пока нет.
В зоне теракта, в одном из кафе было четверо украинских студентов,
– сообщил Щерба.
По словам посла, украинцы не пострадали – с ними все хорошо.
Что говорят в МИД Украины
Там отметили, что Посольство Украины в Австрии проверяет, на самом ли деле среди пострадавших и погибших нет граждан Украины.
"Советуем всем украинским гражданам, которые находятся в Вене, не выходить из дома без крайней необходимости и не посещать центральные районы города", – сказали в МИД.
Также добавили, что в случае, если украинцы попали в чрезвычайную ситуацию, необходимо звонить на горячую линию посольства: +431479717252.
Теракты в Вене: что известно
- Примерно в 20:00 2 ноября по местному времени в Вене началась стрельба.
- Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, открыли хаотичный огонь по людям, которые сидели за столиками в уличных кафе и ресторанах. Кроме того, нападавшие стреляли и в прохожих.
- Полицейские заявили о шести разных местах, где действовали террористы.
- Кроме 4 жертв, по меньшей мере 18 человек получили ранения.
- Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал инцидент терактом. Трагедия произошла перед началом локдауна в Австрии из-за эпидемии коронавируса.
- О своей причастности к нападениям уже заявили джихадисты.
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