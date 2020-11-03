У министра экологии Абрамовского коронавирус: что известно о его состоянии
Министр экологии Украины Роман Абрамовский заболел коронавирусом. Сейчас он находится дома на самоизоляции и лечится.
Чувствует себя чиновник удовлетворительно. Об этом сам Абрамовский написал на своей фейсбук-странице.
Между тем Правительство хочет усилить карантин, рассматривают введение комендантского часа, – СМИ
Получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции и лечусь дома,
– написал он и обнародовал фото результатов анализа.
Абрамовский добавил, что продолжает работать из дома, а все рабочие вопросы и процессы собирается контролировать дистанционно.
Он также добавил, что в его ведомстве по-прежнему действуют карантинные ограничения, направленные на предотвращение распространения COVID-19.
Там проводят температурный скрининг, носят маски, соблюдают безопасную дистанцию и дезинфицируют помещение.
"Подавляющее большинство работников продолжает работать в онлайн-режиме, в админздании находятся лишь те, кто вовлечен в выполнение критических функций", – добавил министр.
Заметим, что ПЦР-тест на коронавирус Абрамовский сдал еще 31 октября.
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Заметим, что ранее положительный тест на коронавирус получил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев. О его инфицировании стало известно 16 октября.
Добавим, что последний раз правительство собиралось на заседание 29 октября.
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Какова ситуация с коронавирусом в Украине?
За минувшие сутки в Украине зарегистрировали новое рекордное количество инфицированных – 8899 человек. Всего с начала пандемии на COVID-19 в Украине заболели 411 093 человек, из них – 5832 умерли от осложнений, вызванных инфекцией, а еще 168 868 человек выздоровели.
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