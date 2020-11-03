Министр экологии Украины Роман Абрамовский заболел коронавирусом. Сейчас он находится дома на самоизоляции и лечится.

Чувствует себя чиновник удовлетворительно. Об этом сам Абрамовский написал на своей фейсбук-странице.

Между тем Правительство хочет усилить карантин, рассматривают введение комендантского часа, – СМИ

Получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции и лечусь дома,

– написал он и обнародовал фото результатов анализа.

Абрамовский добавил, что продолжает работать из дома, а все рабочие вопросы и процессы собирается контролировать дистанционно.

Он также добавил, что в его ведомстве по-прежнему действуют карантинные ограничения, направленные на предотвращение распространения COVID-19.

Там проводят температурный скрининг, носят маски, соблюдают безопасную дистанцию и дезинфицируют помещение.

"Подавляющее большинство работников продолжает работать в онлайн-режиме, в админздании находятся лишь те, кто вовлечен в выполнение критических функций", – добавил министр.

Заметим, что ПЦР-тест на коронавирус Абрамовский сдал еще 31 октября.

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Заметим, что ранее положительный тест на коронавирус получил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев. О его инфицировании стало известно 16 октября.

Добавим, что последний раз правительство собиралось на заседание 29 октября.



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