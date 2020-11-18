Коронавирусом заразился еще один городской глава. 18 ноября стало известно, что COVID-19 обнаружили у мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

Мэр получил положительный тест на COVID-19 18 ноября. Об этом Виталий Малецкий сообщил в своем фейсбуке.

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Мэр Кременчуга находится на амбулаторном лечении.

Знаю, что болеют еще несколько новоизбранных депутатов городского совета. Однако я работаю дистанционно и сделаю все, чтобы сессия состоялась в соответствии с законом в запланированную дату,

– подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о коронавирусе у новоизбранного мэра Черноморска Василия Гуляева.