У мэра Кременчуга Виталия Малецкого подтвердили COVID-19
Коронавирусом заразился еще один городской глава. 18 ноября стало известно, что COVID-19 обнаружили у мэра Кременчуга Виталия Малецкого.
Мэр получил положительный тест на COVID-19 18 ноября. Об этом Виталий Малецкий сообщил в своем фейсбуке.
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Мэр Кременчуга находится на амбулаторном лечении.
Знаю, что болеют еще несколько новоизбранных депутатов городского совета. Однако я работаю дистанционно и сделаю все, чтобы сессия состоялась в соответствии с законом в запланированную дату,
– подчеркнул он.
Напомним, ранее стало известно о коронавирусе у новоизбранного мэра Черноморска Василия Гуляева.
Что известно о Виталии Малецком?Был директором Кременчугского городского Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. С приходом к власти в 2010 году мэра города Кременчуга Олега Бабаева занимал должность заместителя городского главы по гуманитарным вопросам. После убийства Бабаева, в 2015 году, стал мэром города.
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