У мэра Николаева Александра Сенкевича обнаружили COVID-19
Городской голова Николаева Александр Сенкевич заразился коронавирусом. Кроме того, у главы города медики также обнаружили пневмонию.
Сейчас мэр самоизолируется и будет работать дистанционно. О положительном результате ПЦР-теста Сенкевич сообщил 9 ноября на своей странице в фейсбуке.
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У меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема – у меня обнаружили COVID-19 и небольшую пневмонийку. Вынужден пойти на самоизоляцию,
- заявил Сенкевич.
По словам мэра, работать он не перестанет. Ведь в Николаеве в разгаре запуск отопительного сезона. В городе уже работают все котельные, кроме одной – сейчас там налаживают оборудование.
Заметим, Николай Секевич является кандидатом на местных выборах в мэры Николаева от партии "Пропозиція". Он набрал 39% голосов и прошел во 2 тур голосования. За мэрское кресло Секевич посоревнуется с кандидатом от ОПЗЖ Владиславом Чайкой, которого поддержали 29,3% избирателей.
Повторное голосование за мэра Николаева состоится 22 ноября.
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