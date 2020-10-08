Мэр Умани Александр Цебрий заболел COVID-19. Он получил положительный результат теста, после чего записал видеообращение и рассказал, будет ли продолжать дальше предвыборную кампанию.

Цебрий отметил, что с начала пандемии делал все, чтобы в Умани не было большой вспышки COVID-19.

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"Я делал максимально все для того, чтобы как можно меньше людей заразились. К сожалению, не уберег себя. Только получил результат теста, у меня COVID-19", – заявил мэр Умани.

Как известно, Цебрий является кандидатом в мэры Умани на местных выборах 2020. "Это никак не повлияет на ход избирательной кампании. Я баллотируюсь на должность городского председателя", – подчеркнул он.

Справка. Александр Цебрий почувствовал усталость и слабость еще 5 октября 2020 года. Тогда мэр потерял чувство вкуса, медики диагностировали у него COVID-19. Сейчас Цебрий находится в отделении Уманской инфекционной больницы.