Продолжаю мониторить малый (недельный) цикл эпидемии в нашей стране. Эта закономерность продолжает работать как часы.

Коронавирус и выходные: о систематическом спаде зараженных COVID-19

В воскресенье резкий спад по числу новых заражений по сравнению со субботой. Пик малой волны был в четверг-пятницу (как и прогнозировалось). Иногда (ранее) пик фиксировался утром в субботу (по данным за пятницу). В соответствие с этой закономерностью низшая точка волны зафиксирована понедельник (по данным за вчерашние сутки).

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Спад еженедельной малой волны эпидемии наблюдается у нас в выходные дни. В значительной мере это связано с тем, что в выходные делается и меньше тестов. Правда, по воскресным данным (за субботу 12 декабря) число тестов было несколько меньше, чем в среднем раньше. Но все равно меньше.

Если сравнивать недельные циклы, то самая высокая волна эпидемии наблюдалась у нас в конце ноября (с 24 по 30 ноября). Уже вторую неделю наблюдается некоторое снижение ежесуточных показателей.

Однако, радоваться пока рано. Масштабы эпидемии все равно остаются большими, особенно по крупным городам и густонаселенным регионам.

Проблемы со статистикой, естественно, есть. Тут и спорить не с чем. Но другой статистики у нас нет. Худо-бедно, хотя бы частично она отображает динамику эпидемии. Поэтому можно работать и с этой статистикой.

Источник: Facebook