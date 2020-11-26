В НАПК считают, что за ложь в декларациях на сумму больше 1 миллиона гривен необходимо лишать свободы. Штраф как разновидность наказания не является эффективным. Его можно выплатить из денег, полученных нечестным путем.

Лишение свободы является эффективным способом предотвращения коррупции. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Заметим Последствия скандального решения КСУ: правоохранители закрыли дел на 30 миллионов гривен

Глава НАПК Александр Новиков отметил, что в Украине заключение за ложь в декларации почему-то считают слишком сильным наказанием. Однако подростка могут на несколько лет лишить свободы за небольшую кражу.

Такая позиция является необоснованной как с правовой, так и с этической точки зрения, и в целом противоречит элементарной логике,

– подчеркнул Новиков.

Если чиновники будут осознавать масштаб возможного наказания, это будет мотивировать их вносить в декларации правдивые данные.

В каких странах уже заключают в тюрьму за ложь в декларациях

За ложь в декларациях заключением наказывают в ряде мировых стран. В частности, Чехии, Польше, Литве, Латвии, Болгарии, Молдове и Перу.

В Польше за ложь в декларации могут лишить свободы на срок до 5 лет.

В Литве – до 8 лет.

В Перу – от до 8 лет.

Обратите внимание! 27 октября Конституционный Суд Украины отменил антикоррупционную реформу. Такое решение вызвало в стране конституционный кризис. Подробнее о скандальном решении КСУ и его последствиях читайте здесь.