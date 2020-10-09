Недавно журналисты сняли, как первый помощник президента Сергей Шефир тайно посещал имение украинского олигарха Рината Ахметова под Киевом. Журналист-расследователь и главный редактор издания "Наші гроші" Олекса Шалайский рассказал, как олигарх договаривается с действующей властью.

Об этом он сказал в эфире 24 канала. Также журналист перечислил, сколько выгод Ахметов получил от новой власти.

Важно Помощник Зеленского Шефир тайно посещал имение Ахметова, – "Схемы"

Для чего Зеленскому Ахметов?

По мнению, журналиста, Ахметов – крупнейший олигарх при разных президентах. Он договаривается со всеми.

У него есть и кнут и пряник. "Кнут" - это то, что он обладает практически всей украинской энергетикой. И может одним взмахом пальца обесточить 70% Украины и все это понимают. Что касается "пряников", то есть неподтвержденные слухи и есть очевидные вещи. Например, Ахметов начал дарить скорые помощи, поддерживать Зеленского, всячески помогать,

– отметил Шалайский.

По его словам,с одной стороны – это игра на славе, но он может парализовать экономику страны. Так же как когда-то Коломойский говорил о том, что "положит" "Приватбанк".

О выгоде для Ахметова

Он считает, что экономисты и журналисты уже давно сделали свои выводы из этого визита помощника Зеленского в имение Ахметова. Также Журналист рассказал, какие преференции получил самый богатый человек Украины от новой власти.

► Например, рента на железную руду, 70% которой добывает Ахметов. Государство на этом "губит" ежегодно до миллиарда гривен.

► Вагоны Укрзализныци. Если везет один товар – это стоит дорого. Если везет железную руду – это, почему-то, дешево. На этом УЗ губит полмиллиарда долларов в год.

► Кроме этого, лояльная к Ахметову министр Ольга Буславец просит премьера повысить ставки доходности облэнерго в 2 раза – якобы с целью модернизации сетей. Но эксперты говорят, что это лишь позволит владельцам облэнерго получить дополнительные прибыли за счет потребителей. Один из крупнейших владельцев облэнерго – это как раз Ахметов. Эксперт считает, что только на этой истории, государство потеряет 10 миллиардов гривен в год.

Смотрите полностью видео разговора 24 канала с журналистом-расследователем: