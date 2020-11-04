Игорь Павловский решил сотрудничать со следствием из-за того, что у него больше не осталось вариантов. Длительное время на него оказывали давление со стороны Владислава Мангера и его представителей, чтобы тот избежал ответственности.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал лидер "Автомайдана" Виталий Устименко. Он добавил, что с этим также были связаны переносы заседаний в Одессе в отношении Павловского. В то же время приговор, который получил Павловский, является довольно мягким, его обвинили лишь в сокрытии преступления, отметил активист.

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Следствие по делу

В частности Устименко не исключил, что впоследствии Павловский может покинуть территорию страны. Однако важно, чтобы наказание нашло всех причастных, а Игорь Павловский – лишь одна из особ, которые должны попасть на скамью подсудимых, считает активист.

"Мы надеемся, что соответствующий список заказчиков будет увеличиваться. Следствие объявляет подозрения правильным лицам, то есть не "сливает" дела. В то же время Мангер может быть единственным заказчиком, но это зависит от того, как другие фигуранты дела будут вести себя во время заседания, то есть будут ли сотрудничать со следствием", – отметил глава "Автомайдана".

Участие политической элиты

Представители Мангера уже говорили об участии в преступлении иной политической элиты, речь идет о Рищуке и Гордееве, отметил Устименко.

Это действительно большая организованная группа, которая совместно действовала на Херсонщине в течение длительного времени. Не могло быть подобных инициатив сложного заказного преступления только у Мангера. Очевидно, что он должен был бы согласовывать это с другими представителями так называемой местной элиты,

- рассказал активист.

Дело Екатерины Гандзюк пережило много разных этапов, пока что политическая воля положительно влияет на то, чтобы все понесли ответственность, считает Виталий Устименко. Он отметил, что это вызвано общественной дискуссией по поводу дела, именно благодаря этому можно говорить о причастности чиновников.

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