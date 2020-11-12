У первого вице-спикера Руслана Стефанчука – коронавирус
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заразился коронавирусом. Накануне о том, что у него COVID-19, рассказал и сам председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
О болезни политик сообщил в соцсети
Стефанчук попросил всех, с кем он контактировал недавно, быть бдительными. Об этом политик написал в фейсбуке.
К теме COVID-19 в Верховной Раде: сколько нардепов заболели с начала пандемии
Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя,
– отметил Стефанчук.
Что известно о коронавирусе у руководства государства:
- 9 ноября о положительном тесте на коронавирус сообщили сразу президент Владимир Зеленский и председатель Офиса Президента Андрей Ермак.
- Сейчас и Ермак, и Зеленский находятся в больнице "Феофания".
- Также на COVID-19 заболел и спикер парламента Дмитрий Разумков.
- Среди больных – вице-премьер Алексей Резников и министр финансов Сергей Марченко.
- Положительный тест был и у министра обороны Андрея Тарана. Однако чиновник уже выздоровел и выполняет свои обязанности на рабочем месте.
Поделиться новостью