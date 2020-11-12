Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заразился коронавирусом. Накануне о том, что у него COVID-19, рассказал и сам председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

О болезни политик сообщил в соцсети

Стефанчук попросил всех, с кем он контактировал недавно, быть бдительными. Об этом политик написал в фейсбуке.

К теме COVID-19 в Верховной Раде: сколько нардепов заболели с начала пандемии

Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя,

– отметил Стефанчук.

Что известно о коронавирусе у руководства государства:

9 ноября о положительном тесте на коронавирус сообщили сразу президент Владимир Зеленский и председатель Офиса Президента Андрей Ермак.

Сейчас и Ермак, и Зеленский находятся в больнице "Феофания".

Также на COVID-19 заболел и спикер парламента Дмитрий Разумков.

Среди больных – вице-премьер Алексей Резников и министр финансов Сергей Марченко.

Положительный тест был и у министра обороны Андрея Тарана. Однако чиновник уже выздоровел и выполняет свои обязанности на рабочем месте.

С последними новостями о коронавирусе в Украине можно ознакомиться здесь.