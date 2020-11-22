У побережья Японии зафиксировали мощное землетрясение
Вблизи восточного побережья Японии 22 ноября произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составляла 5,8.
Метеорологи отмечают, что землетрясение произошло в воскресенье, 22 ноября, в 12:06 (по Киеву). Об этом сообщает Kyodo News.
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Его магнитуда составила 5,8. Эпицентр землетрясения расположен в 40 километрах от побережья префектуры Ибараки. Толчки также ощущали жители столицы Токио и города Фукусима.
Пока нет информации о пострадавших или нанесенном вреде.
Землетрясение в Японии 22 ноября / Карта Kyodo News
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