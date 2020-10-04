У помощника Трампа обнаружили коронавирус
Личный помощник президента США Ник Луна заразился коронавирусом. Положительный результат теста у него обнаружили в течение суток после того, как Трампа госпитализировали.
Луна сопровождал Трампа во всех поездках. Об этом сообщает Bloomberg.
Кстати Коронавирус у Трампа: в каком состоянии президент США
Он контактировал с помощницей Трампа Хоуп Хикс, которая первой из окружения президента заболела COVID-19.
Коронавирус у Трампа: что известно
- Трамп сообщил, что заразился коронавирусом 2 октября. Болезнь диагностировали и у его жены Мелании Трамп.
- Несмотря на болезнь, Трамп не передал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Глава США работал дистанционно.
- Впоследствии президента забрали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Врач Трампа уверял, что это сделали, чтобы перестраховаться.
- Однако в Белом доме рассказали, что состояние президента ухудшилось, он даже нуждался в кислородной терапии.
- На фоне слухов об ухудшении состояния Трамп записал видеообращение. Президент заверил, что чувствует себя лучше.
- Трамп надеется, что скоро вернется к обычному режиму работы.