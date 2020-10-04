Личный помощник президента США Ник Луна заразился коронавирусом. Положительный результат теста у него обнаружили в течение суток после того, как Трампа госпитализировали.

Луна сопровождал Трампа во всех поездках. Об этом сообщает Bloomberg. Кстати Коронавирус у Трампа: в каком состоянии президент США Он контактировал с помощницей Трампа Хоуп Хикс, которая первой из окружения президента заболела COVID-19. Коронавирус у Трампа: что известно Трамп сообщил, что заразился коронавирусом 2 октября. Болезнь диагностировали и у его жены Мелании Трамп.

Несмотря на болезнь, Трамп не передал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Глава США работал дистанционно.

Впоследствии президента забрали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Врач Трампа уверял, что это сделали, чтобы перестраховаться.

Однако в Белом доме рассказали, что состояние президента ухудшилось, он даже нуждался в кислородной терапии.

На фоне слухов об ухудшении состояния Трамп записал видеообращение. Президент заверил, что чувствует себя лучше.

Трамп надеется, что скоро вернется к обычному режиму работы. pic.twitter.com/gvIPuYtTZG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020