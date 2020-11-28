Активисты партии "Национальный корпус" по случаю Дня памяти жертв Голодомора вышли на акцию перед входом в российское посольство в Киеве. Люди установили 33 металлических креста, которые символизируют 1933 год.

Активисты пришли к посольству, чтобы напомнить россиянам, что именно власть СССР, правопреемницей которой считает себя Россия, устроила в Украине Голодомор. Об этом сообщает УНИАН.

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Что происходило под посольством России

На акции собрались около сотни членов "Нацкорпуса". Напротив центрального входа в посольство они развернули большой баннер с надписями: "Десять миллионов на вашей совести", "Убивали тогда. Убивают сейчас", "Помним, кто наши враги".

Кроме того, участники акции установили 33 металлических креста. Они символизируют 1933 год, когда из-за организованного Сталиным голода умерло больше всего украинцев. Под каждым крестом зажгли лампадки.

Во время выступлений члены "Национального корпуса" заявили, что Россия должна взять ответственность за Голодомор, как в свое время ответственность за Холокост взяла на себя Германия. Кроме того, РФ должна выплатить Украине компенсации за геноцид украинцев.

В Киеве возле посольства России организовали акцию в день памяти жертв Голодомора / Фото "Еспресо"

Под конец акции активисты зажгли файеры.

Заметим, во время демонстрации посольство России охраняли около 100 правоохранителей.