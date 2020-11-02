У главы Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива обнаружили COVID-19
Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив 2 ноября заявил о том, что заразился коронавирусом. Сейчас глава области лечится дома.
Что известно о коронавирусе у Федорива
Глава Ивано-Франковской ОГА находится в удовлетворительном состоянии. Об этом Федорив сообщил на своей странице в фейсбуке.
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Дошла очередь и до меня – получил положительный результат ПЦР-теста. Лечусь дома под постоянным наблюдением семейного врача,
– рассказал Федорив.
Глава области также призвал всех людей пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила.
У кого еще из политиков обнаружили коронавирус
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что COVID-19 обнаружили у не менее 60 парламентариев.
- Среди самых известных украинских политиков вирусом переболели пятый президент Петр Порошенко и руководительница партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
- Также COVID-19 обнаружили у руководителя "Слуги народа" Александра Корниенко. Сейчас он уже выздоровел и вернулся к работе.
- Первая леди Елена Зеленская также поборола недуг. Она лежала в больнице с двусторонней пневмонией средней степени тяжести.
- Заразились коронавирусом по меньшей мере два сотрудника ОПУ – Юлия Кузнецова и Андрей Смирнов.
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