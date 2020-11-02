Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив 2 ноября заявил о том, что заразился коронавирусом. Сейчас глава области лечится дома.

Что известно о коронавирусе у Федорива

Глава Ивано-Франковской ОГА находится в удовлетворительном состоянии. Об этом Федорив сообщил на своей странице в фейсбуке.

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Дошла очередь и до меня – получил положительный результат ПЦР-теста. Лечусь дома под постоянным наблюдением семейного врача,

– рассказал Федорив.

Глава области также призвал всех людей пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила.

Обратите внимание! За сутки 1 ноября в Ивано-Франковской области обнаружили 376 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за период пандемии там обнаружили 21 169 больных коронавирусом. С понедельника, 2 ноября, областной центр и Тисменицкий район попали в красную карантинную зону.

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