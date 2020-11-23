Глава областного совета Днепра Святослав Олейник владеет недекларируемой недвижимостью и управляет целой бизнес-империей.

Об этом сообщает украинское информационное агентство "РБК-Украина".

Расследование, проведенное изданием, свидетельствует, что Олейник не декларирует имущество и доходы своей фактической гражданской жены, Ирины Гуназы, от которой у него есть двое несовершеннолетних детей.

Гуназа – предпринимательница, живет в Словакии и владеет там же и в Украине недвижимостью и долями в бизнесе. Ей принадлежит десяток домов, земельных участков и нежилых помещений в Киеве, Днепре и других регионах Украины.

Еще более убедительно выглядит собственность в Словакии. В городе Мартин у Гуназы есть нежилое помещение и участки площадью 1 242 кв. м и 1019 кв. м. Кроме того, в Словакии Ирина владеет сельхозстроением и участком площадью 7117 кв. м, гостиницей Bagarova chata и земельными участками площадью 8206 кв. м в соседних Врутках,

– рассказывает СМИ.

Вся эта недвижимость перешла во владение Гуназы в период с 2014 по 2019 год, когда она, согласно отчетам, почти не зарабатывала.

Кроме этого, она – владелица зарегистрированных в Словакии компаний Arograf и Proxima. Оба этих бизнеса тесно связаны с Украиной. Arograf владеет половиной компании "УПС", принадлежащей бизнесмену Тарасу палию и занимающейся строительством инфраструктуры. В 2014 году власти Днепропетровской области инкриминировала Палию хищение средств на ремонте дорог, одним из главных обвинителей был на тот момент заместитель губернатора Олейник. Однако в 2015 году дело о коррупции неожиданно было закрыто, что совпало с передачей 50% "СПС" Arograf, и, следовательно, Гуназе, гражданской жене Олейника.

Кроме этого, Олейник через Гуназу и других доверенных лиц управляет также рядом строительных, сельскохозяйственных бизнесов, зарегистрированными торговыми марками в Словакии и Украине.

Со словацкой компанией Proxima, которая официально записана на Гуназу, напрямую связана ООО "Долина Агро СК". В 2015 году эта фирма приобрела сельскохозяйственный комплекс в Днепропетровской области, провела реконструкцию, но в эксплуатацию вводить не стала,

– приводит пример издание.

Как сообщает "РБК-Украина", в НАБУ и ДФС осведомлены о том, что декларации Олейника ложные, и готовятся к возбуждению уголовного дела.