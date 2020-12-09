В Кремле исключают возможность проведения нормандского саммита с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции в ближайшее время. С точки зрения Москвы, до сих пор принципиально не выполнено ни одно решение предыдущего саммита.

Почему Путин саботирует собрание в нормандском формате рассказал российский журналист Игорь Яковенко. В эфире 24 канала он назвал причины таких убеждений.

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По словам журналиста, Путина абсолютно не устраивает любая переговорная площадка, где Украина имеет преимущества. Именно таким является и нормандский формат и встреча один на один с Зеленским.

У Путина нет никаких аргументов против того, чтобы Украина требовала прекратить оккупацию Крыма и Донбасса,

- отметил Яковенко.

И подчеркнул, что главу РФ устраивает ситуация, которая сложилась сейчас и любые переговоры на базе минских соглашений.

"Минские соглашения подписали под дулом и они, безусловно, выгодны только для России. Поэтому Путина устраивает нынешний статус-кво, когда он может устраивать провокации и сохранять оккупацию Крыма и Донбасса", – подчеркнул журналист.

Главные задачи

Кроме этого, российский журналист подчеркнул, что сейчас стоит 2 главных задачи:

сохранить жизнь людей, которые защищают Украину; вернуть оккупированные территории.

"Относительно первого – это как-то выполняется, относительно второго – здесь точек компромисса между Украиной и Путиным нет. Это можно сделать лишь консолидированным давлением Запада. Поэтому Путина и не устраивает нормандский формат", – добавил Яковенко.

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