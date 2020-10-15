Новые экономические санкции Евросоюза, которые ввели из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, в Кремле назвали недружественным шагом. У Путина пообещали не оставить без ответа эти санкции.

Пресс-секретар президента России Дмитрий Песков назвал европейские санкции нелогичными. Об этом сообщает ТАСС. Важно ЕС ввел санкции из-за отравления Навального Это сознательный недружественный шаг по отношению к России, Совет ЕС этим решением нанес ущерб отношениям с нашей страной,

– сказал Песков. Что еще говорил спикер Путина Песков заявил, что Кремль ответит на санкции в соответствии со своими интересами.

При этом в России считают, что никакой логики в санкциях из-за отравления Навального нет.

Песков назвал санкции отягчающими обстоятельствами. Обратите внимание. Навального отравили российским боевым ядом "Новичок". Оппозиционер считает, что в этом виноват лично Путин. Против кого ввели санкции в ЕС главы ФСБ Александра Бортникова ,

, первого заместителя администрации Путина Сергея Кириенко,

начальник управления администрации Путина Андрея Ярина,

представителя президента России в Сибирском округе Сергея Меняйло ,

, двух заместителей министра обороны России Павла Попова и Алексея Криворучко. Последние новости об отравлении Навального: Великобритания также ввела санкции против России из-за отравления Навального.

Немецкие эксперты предполагают, что Навального могли отравить дважды.