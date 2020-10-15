"Это сознательный недружественный шаг по отношению к России": у Путина отреагировали на санкции
Новые экономические санкции Евросоюза, которые ввели из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, в Кремле назвали недружественным шагом. У Путина пообещали не оставить без ответа эти санкции.
Пресс-секретар президента России Дмитрий Песков назвал европейские санкции нелогичными. Об этом сообщает ТАСС.
Важно ЕС ввел санкции из-за отравления Навального
Это сознательный недружественный шаг по отношению к России, Совет ЕС этим решением нанес ущерб отношениям с нашей страной,
– сказал Песков.
Что еще говорил спикер Путина
- Песков заявил, что Кремль ответит на санкции в соответствии со своими интересами.
- При этом в России считают, что никакой логики в санкциях из-за отравления Навального нет.
- Песков назвал санкции отягчающими обстоятельствами.
Против кого ввели санкции в ЕС
- главы ФСБ Александра Бортникова,
- первого заместителя администрации Путина Сергея Кириенко,
- начальник управления администрации Путина Андрея Ярина,
- представителя президента России в Сибирском округе Сергея Меняйло,
- двух заместителей министра обороны России Павла Попова и Алексея Криворучко.
Последние новости об отравлении Навального:
- Великобритания также ввела санкции против России из-за отравления Навального.
- Немецкие эксперты предполагают, что Навального могли отравить дважды.