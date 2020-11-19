У Путина пугают Украину ответом на арест российских самолетов
109 российских самолетов, которые летали в оккупированный Крым, сейчас находятся под арестом в Украине. У Путина не замедлили с реакцией и угрожают последствиями украинским чиновниками и крупному бизнесу.
Об этом заявил так называемый "постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов в комментарии "РИА Новости", пишет 24 канал.
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Представитель оккупационных властей полуострова назвал виртуальный арест самолетов российских авиакомпаний покушением на базовые структуры российского бизнеса.
Это также бездумное провоцирование России к аресту многочисленного имущества украинских чиновников и крупного бизнеса в России, в частности в Крыму, которого там немало,
– пригрозил Мурадов.
Заметим, что российские воздушные суда, которые летают в Крым, нарушают украинское законодательство. Ведь государство закрыло воздушное пространство над оккупированным полуостровом еще в марте 2014 года.
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