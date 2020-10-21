Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ обеспечит оккупированный Крым водой без Украины. В Кремле говорят, что Россия – мощная страна.

Спикер Путина заявил, что Украина как бы "перекрыла кран" для Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

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Россия – это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого крана,

– сказал спикер президента России.

Что еще сказал Песков

Спикер Путина также заявил, что Украина не хочет вести переговоры об обеспечении Крыма водой.

21 октября Путин будет говорить о водоснабжении Крыма с заместителем премьера России Маратом Хуснуллиным

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