Россия способна обеспечить Крым водой без Украины – Песков
Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ обеспечит оккупированный Крым водой без Украины. В Кремле говорят, что Россия – мощная страна.
Спикер Путина заявил, что Украина как бы "перекрыла кран" для Крыма. Об этом сообщает ТАСС.
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Россия – это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого крана,
– сказал спикер президента России.
Что еще сказал Песков
- Спикер Путина также заявил, что Украина не хочет вести переговоры об обеспечении Крыма водой.
- 21 октября Путин будет говорить о водоснабжении Крыма с заместителем премьера России Маратом Хуснуллиным
Последние новости о ситуации с водой в Крыму
- В России заявили, что потратят 48 миллиардов рублей на то, чтобы опреснить воду в Крыму. Такой план утвердило российское правительство.
- В оккупированном Севастополе пресной воды хватит только до конца 2020 года. В городе ввели режим повышенной готовности.
- В Крыму обмелели водохранилища, пересыхают реки.
- Также на полуострове высох знаменитый водопад Учан-Су, который является самым высоким в Украине.
- У Зеленского заявили, что Украина имеет полное право перекрывать доступ воды в Крым. Северо-Крымский канал – это украинское сооружение и только Украина определяет, как этот канал использовать.