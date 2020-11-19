Из помещения 162 школы Харькова пришлось эвакуировать всех детей и учителей из-за опасности их здоровью. 19 ноября неизвестные распылили внутри учебного заведения слезоточивое спецсредство.

На месте происшествия работали спасатели, медики "скорой" и правоохранители, сообщили в полиции Харьковской области. По предварительным данным, в туалете школы 2 восьмиклассников использовали перечный баллончик.

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Чтобы избежать ухудшения состояния здоровья людей, администрация учебного заведения провела срочную эвакуацию. В целом из помещений школы вывели около 1200 человек.

Что известно о распылении газового баллончика в школе Харькова

Сообщение о происшествии поступило в представителей полиции, медиков и ГСЧС около 11:50 от директора школы. На место инцидента прибыли сотрудники отделения радиационно-химической защиты спасательной службы, патрульные, а также полицейские из ювенальной превенции. Врачи "скорой" также находились на месте инцидента, однако их помощь никому не понадобилась.

После обследования помещений школы чрезвычайников, детей и педагогов запустили внутрь. Угрозы их жизни и здоровью уже не было.

Накажут родителей

По факту правонарушения копы составили админпротоколы по статье о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей. Поэтому, если полицейские будут уверены в том, что баллончик использовали именно подозреваемые ученики восьмого класса, их родителям придется заплатить от 1700 до 5100 гривен штрафа.