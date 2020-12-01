Фракция "Слуга народа" пока не может предоставить достаточной поддержки законопроекту президента Зеленского по урегулированию конституционного кризиса. Глава партии Корниенко говорит, что мнения нардепов разделились.

Голосов на разрешение конституционного кризиса радикально в Раде нет

Глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал hromadske , что лично поддерживает законопроект Президента Украины Владимира Зеленского по Конституционного Суду.

Этот документ глава государства еще месяц назад внес в Верховную Раду как неотложный.

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Однако Корниенко добавил, что окончательное решение фракции в целом принять будет трудно.

Партия у нас пестрая. Разные мнения в ней есть. Здесь как раз возникла та ситуация, когда мнения разделились, и какое-то окончательное решение было трудно принять,

– сказал глава "Слуги народа".

И уточнил, что фракция еще более пестрая, чем партия.

Однако говорится в этой ситуации, как особо отметил Корниенко, не о поддержке Зеленского в целом, а только о поддержке одной конкретной инициативы. Для инициативы по КСУ голосов нет:

"Не берусь говорить о количестве голосов, но мне кажется, что в нашей фракции их недостаточно, чтобы проголосовать. А извне поддержки тоже по разным причинам нет".

Остается надеяться, что в итоге в парламенте депутаты придут к согласию по решению конституционного кризиса. В частности, в первую неделю декабря Рада будет пытаться вернуть ответственность за ложное декларирование.

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