"Партия у нас пестрая": у "Слуги народа" нет голосов на законопроект Зеленского по КСУ
Фракция "Слуга народа" пока не может предоставить достаточной поддержки законопроекту президента Зеленского по урегулированию конституционного кризиса. Глава партии Корниенко говорит, что мнения нардепов разделились.
Голосов на разрешение конституционного кризиса радикально в Раде нет
Глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал hromadske, что лично поддерживает законопроект Президента Украины Владимира Зеленского по Конституционного Суду.
Этот документ глава государства еще месяц назад внес в Верховную Раду как неотложный.
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Однако Корниенко добавил, что окончательное решение фракции в целом принять будет трудно.
Партия у нас пестрая. Разные мнения в ней есть. Здесь как раз возникла та ситуация, когда мнения разделились, и какое-то окончательное решение было трудно принять,
– сказал глава "Слуги народа".
И уточнил, что фракция еще более пестрая, чем партия.
Однако говорится в этой ситуации, как особо отметил Корниенко, не о поддержке Зеленского в целом, а только о поддержке одной конкретной инициативы. Для инициативы по КСУ голосов нет:
- "Не берусь говорить о количестве голосов, но мне кажется, что в нашей фракции их недостаточно, чтобы проголосовать. А извне поддержки тоже по разным причинам нет".
Остается надеяться, что в итоге в парламенте депутаты придут к согласию по решению конституционного кризиса. В частности, в первую неделю декабря Рада будет пытаться вернуть ответственность за ложное декларирование.
Напомним Рада рассмотрит спорный закон Разумкова
Конституционный кризис: что следует помнить?В конце октября КСУ признал неконституционным уголовную ответственность за недостоверное декларирование, чем заблокировал работу НАПК и системы антикоррупционных органов Украины в целом.
В ответ на это президент Зеленский внес в Раду проект закона о прекращении полномочий всех судей Конституционного Суда.
Председатель КСУ Тупицкий заявил, что видит в этом предложении Зеленского признаки конституционного переворота. В стране образовался конституционный кризис.
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