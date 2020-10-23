У лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской прокомментировали информацию о том, что женщина якобы получила от самопровозглашенного действующего президента Беларуси Александра Лукашенко 15 тысяч долларов для эмиграции из страны.

Что говорят У Тихановской

Пока эту информацию не могут ни опровергнуть, ни подтвердить. Об этом заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, сообщает телеграм-канал TUT.by.

Кстати Ее хотели сжечь: Лукашенко рассказал, как "спас" Тихановскую от смерти и дал деньги

Я там не была, я не в курсе. Светлана по-прежнему не рассказывает деталей. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть,

– отметила Красулина.

Однако Тихановская уверяет, что "полностью все расскажет однажды, а не кусками". По словам Красулиной, Тихановская будет рассказывать тогда, когда будет свободна от давления.

В чем дело

Ранее Лукашенко заявлял, что якобы спас Тихановскую. Политик уверял, что оппозиционерку хотели сжечь, а он помог ей уехать за границу и дал 15 тысяч долларов на проживание.

Кроме того, по словам Лукашенко, женщина плакала и получила деньги, однако ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы.

Обратите внимание! Белорусские протесты из-за выборов, на которых якобы победил Лукашенко, продолжаются уже более 2 месяцев. После начала митингов Тихановская под давлением выехала в Литву, где находится до сих пор. Подробнее о ходе событий в Беларуси читайте здесь.