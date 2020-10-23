Не в курсе: у Тихановской комментируют заявление Лукашенко, что он дал ей деньги для эмиграции
У лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской прокомментировали информацию о том, что женщина якобы получила от самопровозглашенного действующего президента Беларуси Александра Лукашенко 15 тысяч долларов для эмиграции из страны.
Что говорят У Тихановской
Пока эту информацию не могут ни опровергнуть, ни подтвердить. Об этом заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, сообщает телеграм-канал TUT.by.
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Я там не была, я не в курсе. Светлана по-прежнему не рассказывает деталей. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть,
– отметила Красулина.
Однако Тихановская уверяет, что "полностью все расскажет однажды, а не кусками". По словам Красулиной, Тихановская будет рассказывать тогда, когда будет свободна от давления.
В чем дело
Ранее Лукашенко заявлял, что якобы спас Тихановскую. Политик уверял, что оппозиционерку хотели сжечь, а он помог ей уехать за границу и дал 15 тысяч долларов на проживание.
Кроме того, по словам Лукашенко, женщина плакала и получила деньги, однако ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы.