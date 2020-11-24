Руководитель департамента по расследованию дел Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской считает, что часть улицы Институтской должна быть под арестом пока не будет приговоров, которые вступят в силу, по делам о событиях 18 – 20 февраля 2014.

Речь идет о кровавых расстрелах во время Революции Достоинства. Донской назвал несколько причин того, почему считает, что Институтская должна находиться под арестом. Об этом он рассказал "Цензор.нет".

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До момента, пока у нас не будет приговоров, вступивших в законную силу по событиям 18 – 20 февраля 2014, с процессуальной точки зрения изменение ландшафта по улице Институтской (аллеи Героев Небесной сотни – 24 канал) невозможно,

– подчеркнул он.

По словам Донского, это не связано с тем, что "кто-то вовремя не провел следственных экспериментов", а потому, что к этому вопросу следователи постоянно возвращаются во время судебных разбирательств с тех производств, которые сейчас рассматриваются.

Также, по его словам, в прокуратуру обращаются новые потерпевшие, которые в силу определенных обстоятельств не могли обратиться в милицию раньше.

Те пострадавшие, о которых вообще не было информации. Сейчас они обращаются, представляют медицинскую документацию, с ними также необходимо проводить следственные действия. Кроме того, появляются новые видеозаписи. Делаются какие-то вбросы с той же стороны защиты о каких-то снайперах. Эта информация также должна быть проверена путем проведения следственных экспериментов", – добавил прокурор.

Донской отметил: если изменить ландшафт Институтской, можно потерять возможность противодействовать манипуляциям.