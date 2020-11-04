В Верховной Раде зарегистрируют законопроект относительно Конституционного Суда Украины. Народные депутаты разработали его с целью выхода из конституционного кризиса.

Ним они предложили определять законом процедуры рассмотрения дел в Конституционном Суде. Сейчас эти процедуры предусмотрены регламентом суда. Об этом сообщила на своей фейсбук-странице нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

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Она отметила, что регистрируют законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" (относительно порядка рассмотрения дел Конституционным Судом Украины)".

Параллельно начинаем работу над законопроектом "О Конституционном производстве" (название рабочее). Соответственно, с момента принятия закона и до принятия закона "О конституционном производстве" КСУ не сможет осуществлять производство,

– утвердила Совгиря.

Что установят законопроектом

Законопроектом предлагают установить, что процедура деятельности КСУ будет определяться законом, а не регламентом суда как внутренним актом.

Также она отметила, что ним увеличат количество голосов судей, необходимых для принятия решений:

с 10 до 12 Большой палатой:

до 6 в Сенатах КСУ (поскольку Сенаты КСУ также могут признать закон неконституционным по конституционным жалобам).

"Понимаем риски, но на данный момент считаем, что такой способ выхода из кризиса – единственный возможный", – добавила нардеп.

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