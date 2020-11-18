Из-за новой вспышки пандемии коронавируса в мире люди перестали ездить на отдых в солнечный Египет. Заполненность отелей Шарм-эль-Шейха и Хургады составляет всего 20% из разрешенных 50%.

Ситуация с туризмом в Египте

Туристы из Германии, Великобритании, Италии, Франции и Испании не едут в Египет, потому что не могут выехать из своих стран из-за блокирования. Об этом рассказал член туристических инвесторов в Южно-Синайской ассоциации Атеф Абдель Латиф, сообщает "Аль Ватан".

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Кроме того, с середины октября в Египте существенно уменьшился внутренний туризм, а сейчас сезон уже подходит к концу.

Из-за отсутствия туристов несколько отелей и курортов Хургады объявили о частичном закрытии. Другие отели перешли на частичную работу, чтобы сэкономить расходы. Владельцы отправили одновременно большое количество работников в оплачиваемые отпуска.

Цены в гостиницах Египта уменьшились

Цены на номера во многих пятизвездочных отелях Хургады упали примерно до 50 долларов за двоих в сутки. В то же время в отелях Марса-Алам, Макади и Сахл-Хашиш – до 75 долларов.

Обратите внимание! В туристической Турции из-за коронавируса ввели комендантский час. С 20:00 до 10:00 в стране не будут работать рестораны, продуктовые магазины, торговые центры и парикмахерские. Кроме того, в Турции закрывают школы, а кинотеатры вообще не будут работать до конца 2020 года.