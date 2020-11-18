"Мертвый" зимний сезон: из-за COVID-19 в Египте почти нет отдыхающих
Из-за новой вспышки пандемии коронавируса в мире люди перестали ездить на отдых в солнечный Египет. Заполненность отелей Шарм-эль-Шейха и Хургады составляет всего 20% из разрешенных 50%.
Ситуация с туризмом в Египте
Туристы из Германии, Великобритании, Италии, Франции и Испании не едут в Египет, потому что не могут выехать из своих стран из-за блокирования. Об этом рассказал член туристических инвесторов в Южно-Синайской ассоциации Атеф Абдель Латиф, сообщает "Аль Ватан".
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Кроме того, с середины октября в Египте существенно уменьшился внутренний туризм, а сейчас сезон уже подходит к концу.
Из-за отсутствия туристов несколько отелей и курортов Хургады объявили о частичном закрытии. Другие отели перешли на частичную работу, чтобы сэкономить расходы. Владельцы отправили одновременно большое количество работников в оплачиваемые отпуска.
Цены в гостиницах Египта уменьшились
Цены на номера во многих пятизвездочных отелях Хургады упали примерно до 50 долларов за двоих в сутки. В то же время в отелях Марса-Алам, Макади и Сахл-Хашиш – до 75 долларов.
Какая ситуация с коронавирусом в Египте?По состоянию на 18 октября коронавирусом в Египте заразились 111 284 человека. Из них 6 481 – умер, а 101 288 больных уже выздоровели. Сейчас продолжают болеть 3 515 египтян.
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