Президент Украины Владимир Зеленский имеет определенный план по урегулированию ситуации на Донбассе. Однако о нем еще не известно в целом.

Такое мнение высказал глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

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Также он отметил, что у украинской группы ТКГ также есть пути выхода из ситуации. Но он "не имеет полномочий о них говорить".

Прежде всего я абсолютно убежден, что план "Б" есть у президента,

– считает Кравчук.

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Кроме этого, первый президент Украины убежден, что Зеленский помнит обещание, которое он дал на пресс-конференции в мае 2020 года. Тогда он заявил, что дает себе еще год, чтобы добиться успехов по Минским договоренностям.

Зеленский тогда также упоминал о своем плане "Б" и "не хотел бы реализовывать планы "B" и "С", хотя они и существуют".

Пути урегулирования конфликта на Донбассе

Кравчук также отметил, что пути для урегулирования ситуации на Донбассе, которые не поставят РФ в неудобное положение, могут дать результаты.

"Я думаю, что и Россия устала от этой войны на Донбассе, и не только на Донбассе. И если бы мы нашли совместно какие-то пути, которые не поставили бы, как они считают, Россию в невыгодное положение, в политико-международном плане, – это дало бы конкретные результаты", – сказал Кравчук.

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