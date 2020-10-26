"Люди круто восприняли": у Зеленского подвели итоги всеукраинского опроса
Представитель кампании "5 вопросов от президента" Артем Гагарин прокомментировал результаты проведения опроса. Он заявил, что люди восприняли его хорошо и активно участвовали в опросе. Он также пообещал честный подсчет голосов.
Все обвинения в возможных нарушениях закона оказались безосновательными – опрос произошел вполне законно, заверил Артем Гагарин во время брифинга в Киеве. Об этом сообщает 24 канал.
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Интервьюеры находились за пределами участков, не вели никакой агитации, они проводили опрос сразу после того, как человек выходил из избирательного участка. Опрос прошел на высоком уровне на большинстве участков и вызвал живой интерес и реакцию у украинцев,
– заявил представитель кампании.
Он рассказал, что и сам посетил ряд избирательных участков, где видел, что люди активно участвовали в опросе и вообще "очень круто" его восприняли – сами подходили и отвечали на вопросы.
"Мы планируем на завтра подсчитать точное количество участков и предварительные результаты опроса. Подсчет всех протоколов по всей стране продлится до завтра. По его завершении заказчик опроса, которым является партия "Слуга народа", объявит результаты", – рассказал Артем Гагарин.
Резюмируя, он пообещал, что подсчет будут делать максимально честно. Кроме того, Гагарин пожаловался на "политических оппонентов, которые пытались препятствовать проведению опроса".
Как проходил опрос:
- Прежде всего следует отметить, что многие люди, которые и сами хотели участвовать в нем, не обнаружили волонтеров возле своих участков. По подсчетам, на около 45% участках волонтеров не было. Чаще всего опрос проводился на юге, а на западе – на около трети участков.
- Кроме того, были случаи, когда один и тот же человек мог ответить на вопрос сразу 10 раз. Руководитель сети ОПОРА Ольга Айвазовская рассказала, что ее друг японец, который признался волонтерам, что не является гражданином Украины, смог принять участие в опросе Зеленского.