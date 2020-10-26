Представитель кампании "5 вопросов от президента" Артем Гагарин прокомментировал результаты проведения опроса. Он заявил, что люди восприняли его хорошо и активно участвовали в опросе. Он также пообещал честный подсчет голосов.

Все обвинения в возможных нарушениях закона оказались безосновательными – опрос произошел вполне законно, заверил Артем Гагарин во время брифинга в Киеве. Об этом сообщает 24 канал.

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Интервьюеры находились за пределами участков, не вели никакой агитации, они проводили опрос сразу после того, как человек выходил из избирательного участка. Опрос прошел на высоком уровне на большинстве участков и вызвал живой интерес и реакцию у украинцев,

– заявил представитель кампании.

Он рассказал, что и сам посетил ряд избирательных участков, где видел, что люди активно участвовали в опросе и вообще "очень круто" его восприняли – сами подходили и отвечали на вопросы.

"Мы планируем на завтра подсчитать точное количество участков и предварительные результаты опроса. Подсчет всех протоколов по всей стране продлится до завтра. По его завершении заказчик опроса, которым является партия "Слуга народа", объявит результаты", – рассказал Артем Гагарин.

Резюмируя, он пообещал, что подсчет будут делать максимально честно. Кроме того, Гагарин пожаловался на "политических оппонентов, которые пытались препятствовать проведению опроса".

Как проходил опрос: